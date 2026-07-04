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Европа не может полагаться на "ядерный зонтик" США, заявили в Германии - РИА Новости, 04.07.2026
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05:38 04.07.2026
Европа не может полагаться на "ядерный зонтик" США, заявили в Германии

Йошка Фишер: Европа больше не может полагаться на "ядерный зонтик" США

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : официальный сайт EU
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер считает, что США фактически выходят из НАТО и Европа не может полагаться на «ядерный зонтик» США.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания» и увеличении числа ядерных боеголовок.
  • К «доктрине» Франции по «продвинутому ядерному сдерживанию» присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Европа больше не может полагаться на "ядерный зонтик" США, так как Вашингтон уже фактически в процессе выхода из Североатлантического альянса, считает экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах.
"Американцы фактически уже на пути выхода (из НАТО - ред.)... Я бы больше не полагался на него", - заявил Фишер в интервью медиагруппе Funke, говоря о "ядерном зонтике" Соединенных Штатов.
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Экс-министр отметил, что при подобном развитии событий европейским странам НАТО придется создавать собственный "зонтик" из имеющихся у Великобритании, Франции, а также неядерных стран региона "запасов".
В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя расширение "ядерного зонтика" Франции на страны Северной Европы, заявил, что подобного рода "игры", возможно, обернутся плачевно для тех, кто в них играет.
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В миреФранцияГерманияВеликобританияЙошка ФишерЭммануэль МакронСергей РябковНАТОЕвропа
 
 
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