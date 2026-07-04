Европа не может полагаться на "ядерный зонтик" США, заявили в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер считает, что США фактически выходят из НАТО и Европа не может полагаться на «ядерный зонтик» США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания» и увеличении числа ядерных боеголовок.

К «доктрине» Франции по «продвинутому ядерному сдерживанию» присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Европа больше не может полагаться на "ядерный зонтик" США, так как Вашингтон уже фактически в процессе выхода из Североатлантического альянса, считает экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах.

"Американцы фактически уже на пути выхода (из НАТО - ред.)... Я бы больше не полагался на него", - заявил Фишер в интервью медиагруппе Funke , говоря о "ядерном зонтике" Соединенных Штатов.

Экс-министр отметил, что при подобном развитии событий европейским странам НАТО придется создавать собственный "зонтик" из имеющихся у Великобритании, Франции, а также неядерных стран региона "запасов".

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.