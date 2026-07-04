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Эскалация между Россией и ЕС возможна по инициативе Запада. заявил Келин - РИА Новости, 04.07.2026
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01:10 04.07.2026
Эскалация между Россией и ЕС возможна по инициативе Запада. заявил Келин

Келин: эскалация между Россией и Европой возможна только по инициативе Запада

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что эскалация между Россией и Европой возможна только по инициативе Запада, так как у Москвы нет планов нападать на него.
  • Дипломат добавил, что разговоры на Западе об эскалации связаны с необходимостью финансирования военно-промышленного комплекса.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Эскалация между Россией и Европой возможна только по инициативе последней, поскольку у Москвы нет планов нападать на Запад, рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Россия не имеет ни намерений, ни планов или причин для того, чтобы нападать на Европу или воевать с Европой, Британией. Эскалация возможна здесь только по инициативе самого Запада", - сказал он ИС "Вести".
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Дипломат добавил, что разговоры на эту тему на Западе связаны с выбиванием денег для пришедшего в упадок военно-промышленного комплекса.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
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