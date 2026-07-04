Эскалация между Россией и ЕС возможна по инициативе Запада. заявил Келин

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что эскалация между Россией и Европой возможна только по инициативе Запада, так как у Москвы нет планов нападать на него.

Дипломат добавил, что разговоры на Западе об эскалации связаны с необходимостью финансирования военно-промышленного комплекса.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Эскалация между Россией и Европой возможна только по инициативе последней, поскольку у Москвы нет планов нападать на Запад, рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Россия не имеет ни намерений, ни планов или причин для того, чтобы нападать на Европу или воевать с Европой, Британией. Эскалация возможна здесь только по инициативе самого Запада", - сказал он ИС "Вести"

Дипломат добавил, что разговоры на эту тему на Западе связаны с выбиванием денег для пришедшего в упадок военно-промышленного комплекса.

В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.