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Глава РФПИ призвал ЕС признать связь между миграцией и жилищным кризисом - РИА Новости, 04.07.2026
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01:05 04.07.2026
Глава РФПИ призвал ЕС признать связь между миграцией и жилищным кризисом

Дмитриев призвал евробюрократов признать связь миграции с жилищным кризисом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал европейских бюрократов признать связь между миграцией и жилищным кризисом в ЕС.
  • Дмитриев заявил, что глобалистская повестка и идеи потерпели крах, а бесконтрольная миграция и отказ от российских энергоресурсов разрушают Европу.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал евробюрократов наконец признать связь между миграцией и жилищным кризисом.
"После того, как в ЕС прибыло более 60 миллионов иммигрантов, Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред.), одаривая всех своей фирменной улыбкой, объявляет о европейском жилищном кризисе. Как насчет того, чтобы европейские бюрократы начали признавать элементарные причинно-следственные связи? Может ли массовая депортация мигрантов решить жилищный кризис?" - написал Дмитриев в соцсети Х.
В июне Дмитриев на ПМЭФ заявил, что глобалистская повестка и глобалистские идеи потерпели крах, а бесконтрольная миграция и отказ от энергетических носителей из России фактически уничтожают Европу.
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