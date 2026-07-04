Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал европейских бюрократов признать связь между миграцией и жилищным кризисом в ЕС.
- Дмитриев заявил, что глобалистская повестка и идеи потерпели крах, а бесконтрольная миграция и отказ от российских энергоресурсов разрушают Европу.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал евробюрократов наконец признать связь между миграцией и жилищным кризисом.
"После того, как в ЕС прибыло более 60 миллионов иммигрантов, Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред.), одаривая всех своей фирменной улыбкой, объявляет о европейском жилищном кризисе. Как насчет того, чтобы европейские бюрократы начали признавать элементарные причинно-следственные связи? Может ли массовая депортация мигрантов решить жилищный кризис?" - написал Дмитриев в соцсети Х.
В июне Дмитриев на ПМЭФ заявил, что глобалистская повестка и глобалистские идеи потерпели крах, а бесконтрольная миграция и отказ от энергетических носителей из России фактически уничтожают Европу.
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