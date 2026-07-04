Глава РФПИ призвал ЕС признать связь между миграцией и жилищным кризисом

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал евробюрократов наконец признать связь между миграцией и жилищным кризисом.

В июне Дмитриев на ПМЭФ заявил, что глобалистская повестка и глобалистские идеи потерпели крах, а бесконтрольная миграция и отказ от энергетических носителей из России фактически уничтожают Европу.