Электробусы появились на маршрутах в нескольких районах Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электробусы вышли на маршруты городского транспорта на западе, юго-западе и в центре Москвы.
- Электробусы начали работать на маршрутах 961, 130, с258, 315.
- С начала года в столице запустили уже 34 электробусных маршрута.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Электробусы вышли на маршруты городского транспорта на западе, юго-западе и в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что электробусы начали работать на маршрутах 961: "Метро "Калужская" - "Научный проезд", 130: "Парк "Фили" - "23-й квартал Новых Черемушек", с258: "Улица Авиаторов" - "Улица Федосьино", 315: "Филевская пойма" - "Метро "Краснопресненская".
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"С начала года в столице запустили уже 34 электробусных маршрута. Экологичный транспорт способствует повышению качества жизни в городе. Мы продолжаем развивать электробусную сеть, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что электробусы вышли на маршруты в трех округах города.
"Экологичный транспорт Мосгортранса вышел на маршруты в ЗАО, ЮЗАО и ЦАО. По будням на них будут курсировать 16 машин нового поколения А5", - говорится в сообщении.
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13 декабря 2025, 23:16