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Электробусы появились на маршрутах в нескольких районах Москвы - РИА Новости, 04.07.2026
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16:31 04.07.2026 (обновлено: 19:37 04.07.2026)
Электробусы появились на маршрутах в нескольких районах Москвы

Электробусы вышли на маршруты на западе, юго-западе и в центре Москвы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПассажирский электробус в Москве
Пассажирский электробус в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электробусы вышли на маршруты городского транспорта на западе, юго-западе и в центре Москвы.
  • Электробусы начали работать на маршрутах 961, 130, с258, 315.
  • С начала года в столице запустили уже 34 электробусных маршрута.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Электробусы вышли на маршруты городского транспорта на западе, юго-западе и в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что электробусы начали работать на маршрутах 961: "Метро "Калужская" - "Научный проезд", 130: "Парк "Фили" - "23-й квартал Новых Черемушек", с258: "Улица Авиаторов" - "Улица Федосьино", 315: "Филевская пойма" - "Метро "Краснопресненская".
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"С начала года в столице запустили уже 34 электробусных маршрута. Экологичный транспорт способствует повышению качества жизни в городе. Мы продолжаем развивать электробусную сеть, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что электробусы вышли на маршруты в трех округах города.
"Экологичный транспорт Мосгортранса вышел на маршруты в ЗАО, ЮЗАО и ЦАО. По будням на них будут курсировать 16 машин нового поколения А5", - говорится в сообщении.
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