Электробусы появились на маршрутах в нескольких районах Москвы

Он отметил, что электробусы вышли на маршруты в трех округах города.

"Экологичный транспорт Мосгортранса вышел на маршруты в ЗАО, ЮЗАО и ЦАО. По будням на них будут курсировать 16 машин нового поколения А5", - говорится в сообщении.