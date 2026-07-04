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Монтаж корпуса второго реактора на "Эль-Дабаа" начнется в ближайшие дни - РИА Новости, 04.07.2026
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20:17 04.07.2026
Монтаж корпуса второго реактора на "Эль-Дабаа" начнется в ближайшие дни

Президент Египта анонсировал монтаж корпуса второго реактора АЭС "Эль-Дабаа"

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкУстановка в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа"
Установка в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Установка в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что монтаж корпуса второго реактора на АЭС "Эль-Дабаа" начнется в ближайшие дни.
  • Он выразил благодарность президенту России за продуктивное сотрудничество.
КАИР, 4 июл — РИА Новости. Монтаж корпуса второго реактора на АЭС "Эль-Дабаа" начнется в ближайшие дни, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу.
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"Через несколько дней мы станем свидетелями установки корпуса второго реактора на станции "Эль-Дабаа", — заявил ас-Сиси, выступая на церемонии открытия нового здания министерства обороны Египта в новой административной столице.
Египетский лидер также поблагодарил президента России Владимира Путина за продуктивное сотрудничество между двумя странами.
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В миреЕгипетРоссияАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
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