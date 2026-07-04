Монтаж корпуса второго реактора на "Эль-Дабаа" начнется в ближайшие дни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что монтаж корпуса второго реактора на АЭС "Эль-Дабаа" начнется в ближайшие дни.
- Он выразил благодарность президенту России за продуктивное сотрудничество.
КАИР, 4 июл — РИА Новости. Монтаж корпуса второго реактора на АЭС "Эль-Дабаа" начнется в ближайшие дни, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу.
Египетский лидер также поблагодарил президента России Владимира Путина за продуктивное сотрудничество между двумя странами.