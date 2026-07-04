Ефимов: три щита прокладывают тоннели второго этапа Троицкой линии метро

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Три тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) одновременно строят перегоны второго этапа Троицкой линии метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Задействованы три тоннелепроходческих щита. Так, ТПМК "Натали" прошел первые 260 из более чем 2,5 тысячи метров между будущими станциями "Ватутинки" и "Кедровая". Также между действующей станцией "Новомосковская" и строящейся "Сосенки" работают щиты "Ольга" и "Татьяна". Первый из них прошел большую часть перегона протяженностью около 1,6 километра, второй преодолел примерно 350 метров трассы", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

Как только метростроители подготовят монтажно-щитовые камеры и оборудование, стартует возведение оставшихся перегонов ветки, уточнил замглавы города. Он добавил, что ввести второй этап новой линии метрополитена в планах в 2029 году.

Строительство Троицкой ветки ведется в два этапа: в рамках первого появились 11 станций, о начале второго – от станции "Новомосковская" до "Троицка" – мэр столицы Сергей Собянин объявил в октябре прошлого года, напомнили в пресс-службе градкомплекса. Всего Троицкая линия метро будет состоять из 17 станций и иметь протяженность свыше 43 километров, что сделает ее самым длинным радиусом столичной подземки за МКАД, обратили внимание в градостроительном комплексе города.