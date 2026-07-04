В Подмосковье УАЗ въехал в магазин после столкновения с легковушкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье произошло ДТП с участием автомобилей УАЗ и ВАЗ, после чего УАЗ влетел в здание магазина.
- В результате ДТП пострадала одна из покупательниц, она госпитализирована.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Водитель УАЗ влетел в магазин после ДТП с автомобилем ВАЗ в Подмосковье, одна женщина пострадала, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, водитель автомобиля "УАЗ" столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего въехал в здание магазина.
В результате ДТП пострадала одна из покупательниц, она госпитализирована.
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"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".