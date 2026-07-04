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В Подмосковье УАЗ въехал в магазин после столкновения с легковушкой - РИА Новости, 04.07.2026
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16:49 04.07.2026 (обновлено: 16:55 04.07.2026)
В Подмосковье УАЗ въехал в магазин после столкновения с легковушкой

В Подмосковье УАЗ влетел в магазин после ДТП с легковушкой, пострадала женщина

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиПоследствия ДТП с автомобилем ВАЗ в Подмосковье
Последствия ДТП с автомобилем ВАЗ в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
Последствия ДТП с автомобилем ВАЗ в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье произошло ДТП с участием автомобилей УАЗ и ВАЗ, после чего УАЗ влетел в здание магазина.
  • В результате ДТП пострадала одна из покупательниц, она госпитализирована.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Водитель УАЗ влетел в магазин после ДТП с автомобилем ВАЗ в Подмосковье, одна женщина пострадала, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, водитель автомобиля "УАЗ" столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего въехал в здание магазина.
В результате ДТП пострадала одна из покупательниц, она госпитализирована.
«
"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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