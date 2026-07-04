В Алтайском крае двух женщин госпитализировали после ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобус «Барнаул — Яровое» с 20 пассажирами слетел в кювет в Алтайском крае.
- Две женщины госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
БАРНАУЛ, 4 июл - РИА Новости. Двух женщин, ехавших в слетевшем в кювет автобусе "Барнаул – Яровое" в Алтайском крае, госпитализировали, сообщили журналистам в МВД по региону.
Ранее в региональном главке МВД сообщили, что автобус "Барнаул – Яровое" с 20 пассажирами слетел в кювет в Алтайском крае, два человека пострадали. Прокуратура края и МВД проводят проверки.
"В результате ДТП два пассажира, женщины 1975-го и 1969-го годов рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказали в МВД.