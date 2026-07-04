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В мастерской группировки "Север" собирают тяжелый дрон "Вовочка" - РИА Новости, 04.07.2026
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06:42 04.07.2026
В мастерской группировки "Север" собирают тяжелый дрон "Вовочка"

Тяжелый дрон "Вовочка" и БПЛА "Маруся" делают в мастерской группировки "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мастерской группировки войск "Север" собирают модернизированные версии дрона "Вогон-15" — тяжелый "Вовочка" и более легкую "Маруся".
  • Дрон "Вовочка" может поднять на 50% больше, чем обычный "Вогон", например, 10,5 кг.
  • Мастерская группировки "Север" поставляет подразделениям корпуса до 600 дронов в сутки, работая круглосуточно в три смены.
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Модернизированные версии популярного дрона "Вогон-15" - тяжелый "Вовочка" и более легкая "Маруся" - собирают в мастерской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости техник беспилотных систем с позывным Эрджей.
"Самый популярный дрон - "Вогон-15". Мы из них делаем всяческие дроны интересные. Допустим, "Вовочка" - почти на 50% больше поднимает, чем сам "Вогон" обычный. Мы на нем тестировали груз 10,5 килограмма. И он спокойно его поднял на среднем газе", - сообщил он.
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Мастерская "Севера" обеспечивает подразделения всеми видами беспилотников
2 июля, 04:21
По словам техника, на базе универсального дрона "Воган" собирают модернизированные модели под задачи подразделения на конкретном участке фронта. Например, был создан более миниатюрный аналог "Вовочки" - дрон "Маруся".
"Маруся", как "Вовочка", только поменьше дрон. Он доставляет 4-5 килограммов. Поднимает где-то около шести", - резюмировал техник.
Мастерская группировки "Север" обеспечивает подразделения корпуса всеми видами беспилотников, поставляя в сутки до 600 дронов и работая круглосуточно в три смены.
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