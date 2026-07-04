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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве - РИА Новости, 04.07.2026
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11:17 04.07.2026
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

МЧС предупредило о грозе и ветре до 17 метров в секунду в Москве

© РИА Новости / Антон ДенисовСильный ливень с градом и шквалистым ветром в Москве
Сильный ливень с градом и шквалистым ветром в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Сильный ливень с градом и шквалистым ветром в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в субботу с 12 до 21 часа 4 июля ожидаются дождь, местами сильный, ливень, гроза, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
  • Спасатели призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность и предприняли ряд рекомендаций по безопасности.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сильный дождь, ливень, в отдельных районах гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу, сообщили в столичном главке МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12 до 21 часа 4 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, ливень, в отдельных районах гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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