МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в субботу с 12 до 21 часа 4 июля ожидаются дождь, местами сильный, ливень, гроза, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
- Спасатели призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность и предприняли ряд рекомендаций по безопасности.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сильный дождь, ливень, в отдельных районах гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу, сообщили в столичном главке МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12 до 21 часа 4 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, ливень, в отдельных районах гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.