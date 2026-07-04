МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сильный дождь, ливень, в отдельных районах гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу, сообщили в столичном главке МЧС России.

Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.