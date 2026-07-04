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В Кишиневе закрыли Русский дом - РИА Новости, 04.07.2026
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15:16 04.07.2026
В Кишиневе закрыли Русский дом

Русский дом в Кишиневе закрыли с 4 июля

© Sputnik / Miroslav RotariРоссийский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Sputnik / Miroslav Rotari
Российский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Республики Молдовы проинформировал о непродлении российско-молдавского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров.
  • Русский дом в Кишиневе будет закрыт с 4 июля.
  • Представитель Русского дома будет работать в составе посольства России в Молдавии.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Русский дом в Кишиневе будет закрыт с 4 июля, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.
"В конце прошлого года МИД Республики Молдовы соответствующей нотой проинформировал о непродлении на новый пятилетний срок российско-молдавского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году. Таким образом, с глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что с 4 июля с.г. Русский дом в Кишиневе будет закрыт", - сообщил Чайка, его слова приводятся на сайте агентства.
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Он также выразил уверенность, что интерес граждан Молдавии к русскому языку, культуре, образованию и науке не угаснет.
"Они не забудут подвиги своих дедов и прадедов, завоевавших Победу в годы Великой Отечественной войны, и будут противостоять попыткам искажения уже не только нашей совместной истории, но и настоящего и будущего", - сказал он.
Представитель Русского дома будет работать в составе посольства России в Молдавии, сообщил Чайка.
"Над вопросом дальнейшего присутствия продолжаем работать. Следите за новостями", - добавил он.
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В миреКишиневМолдавияРоссияИгорь ЧайкаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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