В Кишиневе закрыли Русский дом

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Республики Молдовы проинформировал о непродлении российско-молдавского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров.

Русский дом в Кишиневе будет закрыт с 4 июля.

Представитель Русского дома будет работать в составе посольства России в Молдавии.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Русский дом в Кишиневе будет закрыт с 4 июля, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.

"В конце прошлого года МИД Республики Молдовы соответствующей нотой проинформировал о непродлении на новый пятилетний срок российско-молдавского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году. Таким образом, с глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что с 4 июля с.г. Русский дом в Кишиневе будет закрыт", - сообщил Чайка , его слова приводятся на сайте агентства.

Он также выразил уверенность, что интерес граждан Молдавии к русскому языку, культуре, образованию и науке не угаснет.

"Они не забудут подвиги своих дедов и прадедов, завоевавших Победу в годы Великой Отечественной войны, и будут противостоять попыткам искажения уже не только нашей совместной истории, но и настоящего и будущего", - сказал он.

Представитель Русского дома будет работать в составе посольства России в Молдавии, сообщил Чайка.