Долина почтила память погибших во время Второй мировой песней "Молитва"

Краткий пересказ от РИА ИИ Народная артистка России Лариса Долина почтила память погибших во Второй мировой войне и специальной военной операции, исполнив песню «Молитва».

Долина стала гостем праздничной программы по случаю закрытия 105-го сезона Театра имени Вахтангова на Арбате.

Традиция закрывать сезон на импровизированной сцене у стен театра зародилась в 2009 году и стала ежегодной.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина почтила память погибших во Второй мировой войне и специальной военной операции, исполнив песню "Молитва", передает корреспондент РИА Новости.

Долина стала гостем праздничной программы по случаю закрытия 105-го сезона Театра имени Вахтангова на Арбате.

Ведущий пригласил артистку на сцену почтить память всех погибших во времена Второй мировой войны и в ходе специальной военной операции, в том числе и не вернувшихся с фронта артистов Театра Вахтангова.

Во время исполнения композиции артистка не смогла сдержать слез, публика поддерживала ее громкими аплодисментами, которые не смолкали на протяжении нескольких минут.