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Долина почтила память погибших во время Второй мировой песней "Молитва" - РИА Новости, 04.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:51 04.07.2026
Долина почтила память погибших во время Второй мировой песней "Молитва"

Долина почтила память погибших во время Второй мировой и СВО песней "Молитва"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина почтила память погибших во Второй мировой войне и специальной военной операции, исполнив песню «Молитва».
  • Долина стала гостем праздничной программы по случаю закрытия 105-го сезона Театра имени Вахтангова на Арбате.
  • Традиция закрывать сезон на импровизированной сцене у стен театра зародилась в 2009 году и стала ежегодной.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина почтила память погибших во Второй мировой войне и специальной военной операции, исполнив песню "Молитва", передает корреспондент РИА Новости.
Долина стала гостем праздничной программы по случаю закрытия 105-го сезона Театра имени Вахтангова на Арбате.
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Ведущий пригласил артистку на сцену почтить память всех погибших во времена Второй мировой войны и в ходе специальной военной операции, в том числе и не вернувшихся с фронта артистов Театра Вахтангова.
Во время исполнения композиции артистка не смогла сдержать слез, публика поддерживала ее громкими аплодисментами, которые не смолкали на протяжении нескольких минут.
Традиция вахтанговцев закрывать сезон на импровизированной сцене у стен театра зародилась в 2009 году и с тех пор стала ежегодной. Праздник собирает сотни зрителей, поклонников и друзей театра.
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