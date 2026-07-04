В ДНР при атаке беспилотника пострадал сотрудник МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР сотрудник МЧС России пострадал в результате повторной атаки БПЛА во время ликвидации возгорания.
- Начальник караула получил ранение и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудник МЧС России пострадал в ДНР в результате повторной атаки БПЛА во время ликвидации возгорания, сообщили в МЧС России по республике.
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"В ДНР пострадал сотрудник МЧС России из-за атаки БПЛА. Огнеборцы ликвидировали пожар в Старобешевском районе в результате атаки БПЛА. Во время тушения огня противник повторно нанес удар, в результате - начальник караула получил ранение", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, и сейчас находится на амбулаторном лечении.