В ДНР при атаке беспилотника пострадал сотрудник МЧС

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"В ДНР пострадал сотрудник МЧС России из-за атаки БПЛА. Огнеборцы ликвидировали пожар в Старобешевском районе в результате атаки БПЛА. Во время тушения огня противник повторно нанес удар, в результате - начальник караула получил ранение", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".