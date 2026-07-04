Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при атаке беспилотника пострадал сотрудник МЧС - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 04.07.2026
В ДНР при атаке беспилотника пострадал сотрудник МЧС

В ДНР при атаке дрона во время ликвидации возгорания пострадал Сотрудник МЧС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР сотрудник МЧС России пострадал в результате повторной атаки БПЛА во время ликвидации возгорания.
  • Начальник караула получил ранение и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудник МЧС России пострадал в ДНР в результате повторной атаки БПЛА во время ликвидации возгорания, сообщили в МЧС России по республике.
«

"В ДНР пострадал сотрудник МЧС России из-за атаки БПЛА. Огнеборцы ликвидировали пожар в Старобешевском районе в результате атаки БПЛА. Во время тушения огня противник повторно нанес удар, в результате - начальник караула получил ранение", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, и сейчас находится на амбулаторном лечении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА под Пермью
7 мая, 13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала