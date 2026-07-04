ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действия "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 60 военных и 18 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Григоровка Запорожской области.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных и 18 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Григоровка Запорожской области.
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