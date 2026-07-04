Дмитриев раскритиковал британскую прессу за нападки на Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа.

В британской газете Telegraph утверждается, что Трамп якобы испытывает волнение по поводу грядущих промежуточных выборов.

Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется 4 июля.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа в 250-летие основания Штатов.

К публикации Дмитриева прикреплен скриншот профиля британской газеты Telegraph в соцсети X, в котором размещена ссылка на статью про американского лидера: издание со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Трамп якобы испытывает волнение по поводу грядущих промежуточных выборов.

"Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже на 250-летнюю годовщину (образования - ред.) США?", - написал Дмитриев в соцсети Х

Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется 4 июля - в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии.