Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа.
- В британской газете Telegraph утверждается, что Трамп якобы испытывает волнение по поводу грядущих промежуточных выборов.
- Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется 4 июля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа в 250-летие основания Штатов.
"Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже на 250-летнюю годовщину (образования - ред.) США?", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется 4 июля - в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии.
В 2026 году промежуточные всеобщие выборы в США традиционно пройдут в первый вторник ноября - 3-го числа.