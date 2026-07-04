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Дмитриев раскритиковал британскую прессу за нападки на Трампа - РИА Новости, 04.07.2026
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09:20 04.07.2026
Дмитриев раскритиковал британскую прессу за нападки на Трампа

Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на Трампа в 250-летие США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа.
  • В британской газете Telegraph утверждается, что Трамп якобы испытывает волнение по поводу грядущих промежуточных выборов.
  • Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется 4 июля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа в 250-летие основания Штатов.
К публикации Дмитриева прикреплен скриншот профиля британской газеты Telegraph в соцсети X, в котором размещена ссылка на статью про американского лидера: издание со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Трамп якобы испытывает волнение по поводу грядущих промежуточных выборов.
"Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже на 250-летнюю годовщину (образования - ред.) США?", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется 4 июля - в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии.
В 2026 году промежуточные всеобщие выборы в США традиционно пройдут в первый вторник ноября - 3-го числа.
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В миреСШАРоссияВеликобританияКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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