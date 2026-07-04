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В Нижегородской области девочка погибла из-за урагана - РИА Новости, 04.07.2026
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21:18 04.07.2026
В Нижегородской области девочка погибла из-за урагана

В Нижегородской области девочка погибла из-за обрушенной ураганом стены дома

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рабочем поселке Выездное в Нижегородской области произошло обрушение стены строящегося личного жилого дома.
  • В результате происшествия погибла пятилетняя девочка.
КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла в рабочем поселке Выездное в Нижегородской области из-за обрушения стены строящегося личного жилого дома, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"В городском округе город Арзамас в рабочем поселке Выездное на улице 2-ая линия произошло обрушение стены строящегося личного жилого дома. В результате происшествия погиб один человек - пятилетняя девочка", - говорится в сообщении.
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Как сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков на странице во "ВКонтакте", в городском округе зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения после ураганного ветра и падения деревьев и в городе, и в населенных пунктах района. Есть вскрытые крыши частных домов в селах.
Ранее региональное ГУМЧС России по Нижегородской области сообщало, что 4 июля связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияАрзамасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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