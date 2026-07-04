В Нижегородской области девочка погибла из-за урагана

Как сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков на странице во "ВКонтакте", в городском округе зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения после ураганного ветра и падения деревьев и в городе, и в населенных пунктах района. Есть вскрытые крыши частных домов в селах.