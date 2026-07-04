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Дети из Энергодара вернулись из крымских лагерей - РИА Новости, 04.07.2026
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22:36 04.07.2026
Дети из Энергодара вернулись из крымских лагерей

Дети из Энергодара, отдыхавшие в лагерях Крыма, вернулись домой без происшествий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети из Энергодара вернулись из лагерей Крыма домой без происшествий.
  • В Крыму до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дети из Энергодара, отдыхавшие в лагерях Крыма, вернулись домой без происшествий, сообщил глава города Максим Пухов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике до 1 сентября.
«
"Сегодня энергодарская детвора вернулась из лагерей Крыма домой, в Энергодар. Операция по доставке детей завершена, все в целости, без происшествий", - написал Пухов в канале на платформе "Макс".
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