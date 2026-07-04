Дети из Энергодара вернулись из крымских лагерей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дети из Энергодара вернулись из лагерей Крыма домой без происшествий.
- В Крыму до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дети из Энергодара, отдыхавшие в лагерях Крыма, вернулись домой без происшествий, сообщил глава города Максим Пухов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике до 1 сентября.
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"Сегодня энергодарская детвора вернулась из лагерей Крыма домой, в Энергодар. Операция по доставке детей завершена, все в целости, без происшествий", - написал Пухов в канале на платформе "Макс".