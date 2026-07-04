В лагере под Нижним Новгородом несколько детей почувствовали недомогание

Краткий пересказ от РИА ИИ Экологические образовательные сборы в лагере при Перевозском строительном колледже были завершены досрочно из-за проблем с горячим водоснабжением.

Несколько детей почувствовали недомогание, пятеро были направлены к врачу, но сейчас все дети находятся с родителями, в больнице детей нет.

Проводится проверка лагеря, результаты анализов сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции оказались отрицательными, нарушения и некачественные продукты не выявлены.

ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Несколько детей почувствовали недомогание на завершившихся досрочно из-за проблем с водоснабжением экосборах в лагере при Перевозском строительном колледже, пять ребят попали к медикам, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Он уточнил, что профильные экологические образовательные сборы на базе лагеря Перевозского строительного колледжа для 200 ребят были завершены досрочно. Это произошло из-за того, что на трубопроводе горячего водоснабжения объекта проводились аварийно-восстановительные работы.

"В последний день (сборов - ред.) недомогание почувствовали несколько участников, пятеро были направлены к врачу. На данный момент все дети находятся с родителями, в больнице детей нет. Возможные причины плохого самочувствия устанавливаются", - написал Пучков в своем канале на платформе " Макс ".