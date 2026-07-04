В лагере под Нижним Новгородом несколько детей почувствовали недомогание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экологические образовательные сборы в лагере при Перевозском строительном колледже были завершены досрочно из-за проблем с горячим водоснабжением.
- Несколько детей почувствовали недомогание, пятеро были направлены к врачу, но сейчас все дети находятся с родителями, в больнице детей нет.
- Проводится проверка лагеря, результаты анализов сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции оказались отрицательными, нарушения и некачественные продукты не выявлены.
ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Несколько детей почувствовали недомогание на завершившихся досрочно из-за проблем с водоснабжением экосборах в лагере при Перевозском строительном колледже, пять ребят попали к медикам, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Он уточнил, что профильные экологические образовательные сборы на базе лагеря Перевозского строительного колледжа для 200 ребят были завершены досрочно. Это произошло из-за того, что на трубопроводе горячего водоснабжения объекта проводились аварийно-восстановительные работы.
"В последний день (сборов - ред.) недомогание почувствовали несколько участников, пятеро были направлены к врачу. На данный момент все дети находятся с родителями, в больнице детей нет. Возможные причины плохого самочувствия устанавливаются", - написал Пучков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что проводится проверка. Результаты анализов сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции оказались отрицательными, нарушения и некачественные продукты не выявлены. Проверяются сертификаты и качество поступавших в лагерь продуктов, состояние комнат, бытовых условий и проведенные мероприятия по дератизации территории.