Член комиссии ОП рассказал, можно ли ребенку гулять летом до ночи

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Несовершеннолетние должны находиться на улице после 22.00 в сопровождении родителей или законных представителей, однако региональные власти вправе смягчать данные требования, заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По словам эксперта, отсутствие должного контроля за поведением несовершеннолетних может привести к вовлечению детей в противоправную деятельность, а также к причинению вреда их жизни и здоровью.