В Красноярском крае возбудили дело после исчезновения женщины с ребенком

КРАСНОЯРСК, 4 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 32-летней женщины с 5-летней дочкой в Красноярском крае, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Ачинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней женщины и ее 5-летней дочери", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на поисках привлечены волонтеры, сотрудники полиции, а также наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.