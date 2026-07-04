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В Алтайском крае возбудили дело из-за аварии с автобусом - РИА Новости, 04.07.2026
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08:53 04.07.2026
В Алтайском крае возбудили дело из-за аварии с автобусом

В Алтайском крае возбудили дело из-за слетевшего в кювет автобуса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобус "Барнаул — Яровое" с 20 пассажирами слетел в кювет в Алтайском крае, два человека пострадали.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за слетевшего в кювет автобуса "Барнаул – Яровое" с 20 пассажирами в Алтайском крае, сообщили журналистам в СУСК по региону.
Ранее в региональном главке МВД сообщили, что автобус "Барнаул – Яровое" с 20 пассажирами слетел в кювет в Алтайском крае, два человека пострадали. Прокуратура края и МВД проводят проверки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности )… Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют техническое состояние транспортного средства, а также законность перевозки пассажиров", - отметили в СУСК.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, двое пострадали
Вчера, 07:55
 
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