В Алтайском крае возбудили дело из-за аварии с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобус "Барнаул — Яровое" с 20 пассажирами слетел в кювет в Алтайском крае, два человека пострадали.
- Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за слетевшего в кювет автобуса "Барнаул – Яровое" с 20 пассажирами в Алтайском крае, сообщили журналистам в СУСК по региону.
Ранее в региональном главке МВД сообщили, что автобус "Барнаул – Яровое" с 20 пассажирами слетел в кювет в Алтайском крае, два человека пострадали. Прокуратура края и МВД проводят проверки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности )… Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют техническое состояние транспортного средства, а также законность перевозки пассажиров", - отметили в СУСК.