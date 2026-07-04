Краткий пересказ от РИА ИИ Россия направила гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительных землетрясений.

Директор Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) в Венесуэле Луис Хавьер Руис заявил, что стратегическое партнерство России и Венесуэлы носит долгосрочный характер и не зависит от текущей политической конъюнктуры.

Поставленные Россией машины скорой помощи с первых дней используются при спасательных работах и эвакуации пострадавших.

МОНТЕВИДЕО, 4 июл - РИА Новости. Решение России направить гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительных землетрясений подтверждает, что стратегическое партнерство двух стран носит долгосрочный характер и не зависит от текущей политической конъюнктуры, заявил РИА Новости директор Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) в Венесуэле Луис Хавьер Руис.

"Это часть стратегического союза, который преодолел барьеры и препятствия на протяжении многих лет. Это исторические отношения, которые переживают любые обстоятельства, и нынешняя ситуация не стала исключением", - сказал Руис.

По его словам, сотрудничество Москвы Каракаса продолжалось независимо от последних политических событий и охватывает широкий круг направлений, включая техническую и технологическую помощь. Политолог также отметил, что президент России Владимир Путин одним из первых мировых лидеров выразил соболезнования и поддержку Венесуэле после землетрясений 24 июня.

Руис добавил, что российский посол в Венесуэле активно координирует оказание помощи, а поставленные Россией машины скорой помощи с первых дней используются при спасательных работах и эвакуации пострадавших.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщил, что Москва направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также новую группу специалистов для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Эксперт считает, что российская помощь демонстрирует важность развития сотрудничества стран Латинской Америки с внешними партнерами, обладающими необходимыми технологиями и возможностями для реагирования на чрезвычайные ситуации.

По мнению Руиса, произошедшие в Венесуэле землетрясения также показали необходимость укрепления региональных механизмов реагирования на стихийные бедствия и развития международного сотрудничества в этой сфере.