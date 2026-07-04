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Политолог высказался о помощи России Венесуэле после землетрясения - РИА Новости, 04.07.2026
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02:26 04.07.2026 (обновлено: 02:35 04.07.2026)
Политолог высказался о помощи России Венесуэле после землетрясения

Руис назвал помощь России подтверждением стратегического союза с Венесуэлой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Последствия землетрясения в Каракасе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия направила гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительных землетрясений.
  • Директор Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) в Венесуэле Луис Хавьер Руис заявил, что стратегическое партнерство России и Венесуэлы носит долгосрочный характер и не зависит от текущей политической конъюнктуры.
  • Поставленные Россией машины скорой помощи с первых дней используются при спасательных работах и эвакуации пострадавших.
МОНТЕВИДЕО, 4 июл - РИА Новости. Решение России направить гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительных землетрясений подтверждает, что стратегическое партнерство двух стран носит долгосрочный характер и не зависит от текущей политической конъюнктуры, заявил РИА Новости директор Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) в Венесуэле Луис Хавьер Руис.
"Это часть стратегического союза, который преодолел барьеры и препятствия на протяжении многих лет. Это исторические отношения, которые переживают любые обстоятельства, и нынешняя ситуация не стала исключением", - сказал Руис.
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По его словам, сотрудничество Москвы и Каракаса продолжалось независимо от последних политических событий и охватывает широкий круг направлений, включая техническую и технологическую помощь. Политолог также отметил, что президент России Владимир Путин одним из первых мировых лидеров выразил соболезнования и поддержку Венесуэле после землетрясений 24 июня.
Руис добавил, что российский посол в Венесуэле активно координирует оказание помощи, а поставленные Россией машины скорой помощи с первых дней используются при спасательных работах и эвакуации пострадавших.
Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщил, что Москва направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также новую группу специалистов для ликвидации последствий стихийного бедствия.
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Эксперт считает, что российская помощь демонстрирует важность развития сотрудничества стран Латинской Америки с внешними партнерами, обладающими необходимыми технологиями и возможностями для реагирования на чрезвычайные ситуации.
По мнению Руиса, произошедшие в Венесуэле землетрясения также показали необходимость укрепления региональных механизмов реагирования на стихийные бедствия и развития международного сотрудничества в этой сфере.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2645 человек, более 12,6 тысячи получили ранения.
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В миреВенесуэлаРоссияМоскваВладимир ПутинАлександр ЩетининЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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