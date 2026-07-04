Число погибших при землетрясениях в Венесуэле увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате двойного землетрясения в Венесуэле погибло 2954 человека, ранения получили 16 592 человека.

Без жилья остаются 16 309 человек, для их размещения развернуто 80 временных лагерей.

В ликвидации последствий землетрясения участвуют 3 281 иностранный спасатель и 29 567 сотрудников различных служб Венесуэлы, а также 26 984 зарегистрированных добровольца.

МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 2954, ранения получили 16 592 человека, говорится в сводке министерства по коммуникациям и информации (MIPPCI).

« "2954 погибших, 16592 раненых. 6462 спасены живыми", - говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

При этом число спасенных живыми не изменилось за последние сутки, а количество погибших выросло на 309.

Без жилья в южноамериканской стране остаются 16 309 человек. Помощь оказана 83 793 семьям, медицинскую помощь получили 22 445 пострадавших.

По данным властей, повреждения получили 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. Для размещения лишившихся жилья жителей развернуты 80 временных лагерей.

В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют 3 281 иностранный спасатель и 29 567 сотрудников различных служб Венесуэлы, а также 26 984 зарегистрированных добровольца.

По информации MIPPCI, с момента землетрясений 24 июня в стране зафиксировано 942 афтершока. Власти также сообщили, что пострадавшим доставлено 9486 тонн продовольствия, 472 914 литров питьевой воды и распределено 78 478 продуктовых наборов.