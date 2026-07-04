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В Брянске при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 04.07.2026
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11:26 04.07.2026 (обновлено: 11:31 04.07.2026)
В Брянске при атаке БПЛА погиб человек

В Брянске при атаке БПЛА погиб человек, двое пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Бежицком районе Брянска погиб мирный житель, еще двое ранены.
  • Один дом полностью уничтожен, повреждены семь частных жилых домов и восемь гражданских автомобилей.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще двое ранены в результате атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Бежицком районе Брянска, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«
"Очередное варварское преступление киевского режима. В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель. Двое ранены. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь", - написал он в канале на платформе "Макс".
Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
Кроме того, в результате удара один дом полностью уничтожен, повреждены семь частных жилых домов и восемь гражданских автомобилей. На месте работают экстренные службы и комиссия для оценки ущерба.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянскБежицкий районВооруженные силы Украины
 
 
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