В Брянске при атаке БПЛА погиб человек

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще двое ранены в результате атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Бежицком районе Брянска, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Кроме того, в результате удара один дом полностью уничтожен, повреждены семь частных жилых домов и восемь гражданских автомобилей. На месте работают экстренные службы и комиссия для оценки ущерба.