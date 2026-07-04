В Брянске при атаке БПЛА погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Бежицком районе Брянска погиб мирный житель, еще двое ранены.
- Один дом полностью уничтожен, повреждены семь частных жилых домов и восемь гражданских автомобилей.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще двое ранены в результате атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Бежицком районе Брянска, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"Очередное варварское преступление киевского режима. В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель. Двое ранены. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь", - написал он в канале на платформе "Макс".
Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
Кроме того, в результате удара один дом полностью уничтожен, повреждены семь частных жилых домов и восемь гражданских автомобилей. На месте работают экстренные службы и комиссия для оценки ущерба.
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