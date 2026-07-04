Собянин рассказал о массированной атаке БПЛА на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 200 БПЛА летели в сторону Московского региона в течение суток.
- Большая часть беспилотников нейтрализована на дальних подступах, 62 сбиты на подлете к Москве.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Более 200 БПЛА летели в сторону Московского региона в течение суток, большая часть уничтожена на дальних подступах, 62 сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве", — написал мэр в канале на платформе "Макс".