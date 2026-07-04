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Собянин рассказал о массированной атаке БПЛА на Москву - РИА Новости, 04.07.2026
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11:06 04.07.2026 (обновлено: 21:05 04.07.2026)
Собянин рассказал о массированной атаке БПЛА на Москву

Собянин: более 200 БПЛА летело в сторону Московского региона в течение суток

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 200 БПЛА летели в сторону Московского региона в течение суток.
  • Большая часть беспилотников нейтрализована на дальних подступах, 62 сбиты на подлете к Москве.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Более 200 БПЛА летели в сторону Московского региона в течение суток, большая часть уничтожена на дальних подступах, 62 сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве", — написал мэр в канале на платформе "Макс".
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