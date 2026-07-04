Силы ПВО уничтожили 92 украинских дрона

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"В течение дня в период с 07.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.