Силы ПВО уничтожили 92 украинских дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 13 часов уничтожили 92 украинских беспилотника.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских областей и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 13 часов уничтожили 92 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
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"В течение дня в период с 07.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18