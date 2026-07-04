Над Брянской областью за сутки уничтожили 264 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны России за прошедшие сутки уничтожили 264 украинских беспилотника в небе над Брянской областью.
- В Карачеве повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице, а также два гражданских автомобиля и четыре жилых частных дома.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России за прошедшие сутки уничтожили 264 украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«
"Сегодня ночью враг совершил массированную атаку с помощью реактивных БПЛА самолетного типа по территории региона... За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в результате атаки в Карачеве повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице, а также два гражданских автомобиля и четыре жилых частных дома.
Ковальчук отметил, что осмотр последствий продолжается, на месте работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18