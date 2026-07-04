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Над Брянской областью за сутки уничтожили 264 украинских беспилотника - РИА Новости, 04.07.2026
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15:36 04.07.2026
Над Брянской областью за сутки уничтожили 264 украинских беспилотника

Ковальчук: силы ПВО уничтожили 264 БПЛА над Брянской областью за прошедшие сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Минобороны России за прошедшие сутки уничтожили 264 украинских беспилотника в небе над Брянской областью.
  • В Карачеве повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице, а также два гражданских автомобиля и четыре жилых частных дома.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России за прошедшие сутки уничтожили 264 украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"Сегодня ночью враг совершил массированную атаку с помощью реактивных БПЛА самолетного типа по территории региона... За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в результате атаки в Карачеве повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице, а также два гражданских автомобиля и четыре жилых частных дома.
Ковальчук отметил, что осмотр последствий продолжается, на месте работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьЕгор КовальчукМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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