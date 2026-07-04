В Калужской области уничтожили 14 украинских беспилотников

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что на местах работают оперативные группы, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.