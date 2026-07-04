В Калужской области уничтожили 14 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Калужской областью.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Боровского, Жиздринского, Ферзиковского, Дзержинского, Сухиничского, Бабынинского, Жуковского, Барятинского, Кировского и Думиничского муниципальных округов, а также на окраине города Калуга", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на местах работают оперативные группы, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.