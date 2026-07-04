В Псковской области за ночь уничтожили более 30 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Минувшей ночью в Псковской области уничтожено более 30 БПЛА.

В Кунье повреждено остекление в двух многоквартирных домах, три человека получили травмы от разбитого стекла.

В Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта, пострадавших и разрушений нет.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожено минувшей ночью в Псковской области, повреждено остекление в двух домах, три человека получили травмы от разбитого стекла, также обломки беспилотников упали на закрытой территории производственного объекта, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Прошедшей ночью воздушном пространстве региона, преимущественно в южных районах, силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено свыше 30 БПЛА противника", - написал он в своем канале на платформе " Макс ".

Губернатор уточнил, что в Кунье БПЛА упал в черте населенного пункта.

"Повреждено остекление в двух многоквартирных домах. По предварительной информации, три человека получили незначительные травмы от разбитого стекла. Также в Куньинском районе повреждения получила сельскохозяйственная постройка", - сообщил он.

Ведерников сообщил, что в Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта.

"Пострадавших и разрушений нет. Повреждена проходящая по территории завода теплотрасса, горячее водоснабжение оперативно восстановлено", - отметил он.