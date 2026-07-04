В Курской области за сутки сбили 123 украинских беспилотника

КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 123 украинских беспилотника различного типа, 93 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он добавил, что десять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.