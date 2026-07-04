В Курской области за сутки сбили 123 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 123 украинских беспилотника различного типа.
- ВСУ 93 раза применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 123 украинских беспилотника различного типа, 93 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 3 июля до 09.00 4 июля сбито 123 вражеских беспилотника различного типа, 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - проинформировал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что десять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.