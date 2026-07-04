В Белгороде при ночном ударе ВСУ пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Одна женщина пострадала в результате ночного ракетного удара ВСУ по Белгороду, повреждены около 30 автомобилей и 25 жилых помещений, а также объекты инфраструктуры, сообщил мэр города Валентин Демидов.