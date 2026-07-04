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В Белгороде при ночном ударе ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2026
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11:48 04.07.2026
В Белгороде при ночном ударе ВСУ пострадала женщина

В Белгороде при ночном ударе ВСУ пострадала женщина, повреждены автомобили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ночного ракетного удара ВСУ по Белгороду пострадала одна женщина.
  • Повреждены около 30 автомобилей, 25 жилых помещений и объекты инфраструктуры.
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Одна женщина пострадала в результате ночного ракетного удара ВСУ по Белгороду, повреждены около 30 автомобилей и 25 жилых помещений, а также объекты инфраструктуры, сообщил мэр города Валентин Демидов.
В ночь на субботу Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным атакам ВСУ.
«
"Управы с раннего утра продолжают обход жителей после ночного ракетного удара ВСУ. По уточненной информации, есть одна пострадавшая. Врачи скорой помощи оказали ей помощь на месте, от дальнейшей госпитализации отказалась", - написал Демидов в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки были повреждены порядка 30 автомобилей и 25 жилых помещений.
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