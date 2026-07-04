В Белгороде при ночном ударе ВСУ пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночного ракетного удара ВСУ по Белгороду пострадала одна женщина.
- Повреждены около 30 автомобилей, 25 жилых помещений и объекты инфраструктуры.
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Одна женщина пострадала в результате ночного ракетного удара ВСУ по Белгороду, повреждены около 30 автомобилей и 25 жилых помещений, а также объекты инфраструктуры, сообщил мэр города Валентин Демидов.
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"Управы с раннего утра продолжают обход жителей после ночного ракетного удара ВСУ. По уточненной информации, есть одна пострадавшая. Врачи скорой помощи оказали ей помощь на месте, от дальнейшей госпитализации отказалась", - написал Демидов в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки были повреждены порядка 30 автомобилей и 25 жилых помещений.
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