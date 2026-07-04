Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам ВСУ, пострадавших нет.
- Повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, а также возгорания на нескольких объектах.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Удар ВСУ привел к повреждению объектов инфраструктуры в Белгороде, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
В городе произошли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также на территории нескольких поврежденных построек произошло возгорание. Пожарные уже тушат огонь.
"Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей", — добавил врио губернатора.
На местах работают все оперативные и аварийные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18