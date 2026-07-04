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Удар ВСУ привел к повреждению объектов инфраструктуры в Белгороде - РИА Новости, 04.07.2026
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01:32 04.07.2026 (обновлено: 01:45 04.07.2026)
Удар ВСУ привел к повреждению объектов инфраструктуры в Белгороде

В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры после удара ВСУ

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам ВСУ, пострадавших нет.
  • Повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, а также возгорания на нескольких объектах.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Удар ВСУ привел к повреждению объектов инфраструктуры в Белгороде, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде получили повреждения объекты инфраструктуры", — написал он на платформе "Макс".
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В городе произошли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также на территории нескольких поврежденных построек произошло возгорание. Пожарные уже тушат огонь.
"Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей", — добавил врио губернатора.
На местах работают все оперативные и аварийные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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