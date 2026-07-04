Удар ВСУ привел к повреждению объектов инфраструктуры в Белгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам ВСУ, пострадавших нет.

Повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, а также возгорания на нескольких объектах.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Удар ВСУ привел к повреждению объектов инфраструктуры в Белгороде, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ . По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде получили повреждения объекты инфраструктуры", — написал он на платформе " Макс ".

В городе произошли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также на территории нескольких поврежденных построек произошло возгорание. Пожарные уже тушат огонь.

"Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей", — добавил врио губернатора.

На местах работают все оперативные и аварийные службы.