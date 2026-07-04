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В Башкирии пьяная мать бросила младенца на улице - РИА Новости, 04.07.2026
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18:06 04.07.2026
В Башкирии пьяная мать бросила младенца на улице

РИА Новости: жительница башкирского Салавата напилась и бросила ребенка на улице

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В башкирском Салавате 19-летняя женщина оставила ребенка без присмотра, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
  • Знакомая матери забрала его, после чего обратилась в полицию.
  • В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ.
УФА, 4 июл - РИА Новости. В отношении жительницы башкирского Салавата составили административный протокол за то, что она в состоянии алкогольного опьянения оставила младенца без присмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
Комментируя сообщения в местных изданиях о малыше, найденном на траве, в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что в полицию города Салавата поступило сообщение от местной жительницы, знакомой 19-летней матери ребенка.
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"Заявительница сообщила, что она забрала к себе <...> ребенка, оставленного без присмотра, поскольку его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе.

В отношении родителя составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), добавили в пресс-службе.
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