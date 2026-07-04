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Сеть АЗС в Калининграде возобновила розничную продажу бензина - РИА Новости, 04.07.2026
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15:49 04.07.2026
Сеть АЗС в Калининграде возобновила розничную продажу бензина

Сеть АЗС "Балтнефть" в Калининграде возобновила розничную продажу бензина

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сеть АЗС "Балтнефть" в Калининграде частично возобновила розничную продажу бензина.
  • На 11 крупных АЗС сети с сегодняшнего дня доступна заправка 92-м бензином и дизелем.
  • Ограничения на отпуск топлива продолжают действовать: бензин — 30 литров, дизель — 60 литров.
КАЛИНИНГРАД, 4 июл – РИА Новости. Сеть АЗС "Балтнефть" в Калининграде частично возобновила розничную продажу бензина, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети "Балтнефть", речь пока только о 92-м бензине и дизеле. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты", - написал Беспрозванных на платформе "Макс".
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Глава региона уточнил, что провел совещание с профильными службами по стабилизации ситуации на топливном рынке региона, где проанализировали последние данные по суточному потреблению за последнюю неделю, графики дополнительных поставок на июль с учетом поручения президента.
"По мере поступления топлива в регион будем принимать оперативные решения об открытии дополнительных заправок. Важно расширить возможности в каждом муниципалитете, направляем на это все усилия. При этом сеть "Балтнефть" продолжит заправлять юрлица по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы", - добавил Беспрозванных.
По словам губернатора, эта мера повлияет на сокращение очередей.
"Ограничения на отпуск топлива пока продолжают действовать: бензин – 30 литров, дизель – 60 литров. Это необходимая мера для регулирования оборота топлива в регионе и равномерного насыщения топливом заправок", - напомнил Беспрозванных.
В четверг президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей области.
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