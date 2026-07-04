Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, двое пострадали

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева в связи с аварией территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.