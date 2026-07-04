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Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, двое пострадали - РИА Новости, 04.07.2026
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07:55 04.07.2026 (обновлено: 07:56 04.07.2026)
Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, двое пострадали

Автобус "Барнаул — Яровое" слетел в кювет на Алтае, двое пассажиров пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобус, следовавший по маршруту "Барнаул — Яровое", съехал в кювет на Алтае.
  • После ДТП двум пассажирам оказана медицинская помощь.
БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Автобус "Барнаул – Яровое" с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, два человека пострадали, сообщили журналистам в главке МВД по региону.
"Четвертого июля на 99-м километре автодороги "Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области" произошло дорожно-транспортное происшествие - съезд автомобиля "Газель", который следовал по маршруту Барнаул – Яровое, в кювет. В салоне находилось 20 пассажиров В результате ДТП двум пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева в связи с аварией территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.
"По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети. Проведение прокурорской проверки продолжается", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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