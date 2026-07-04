Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, двое пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобус, следовавший по маршруту "Барнаул — Яровое", съехал в кювет на Алтае.
- После ДТП двум пассажирам оказана медицинская помощь.
БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Автобус "Барнаул – Яровое" с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, два человека пострадали, сообщили журналистам в главке МВД по региону.
"Четвертого июля на 99-м километре автодороги "Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области" произошло дорожно-транспортное происшествие - съезд автомобиля "Газель", который следовал по маршруту Барнаул – Яровое, в кювет. В салоне находилось 20 пассажиров В результате ДТП двум пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева в связи с аварией территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.
"По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети. Проведение прокурорской проверки продолжается", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.