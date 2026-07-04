Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области из-за аварии частично обесточены 14 муниципалитетов - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 04.07.2026
В Запорожской области из-за аварии частично обесточены 14 муниципалитетов

Балицкий: в Запорожской области частично обесточены 14 муниципалитетов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате аварии частично обесточены 14 муниципальных образований Запорожской области.
  • Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Частично обесточены 14 муниципальных образований Запорожской области в результате аварии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«

"Из-за аварии в системе энергоснабжения остаются частично обесточенными 14 муниципальных образований Запорожской области. Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа, города Энергодар, Мелитополь и Бердянск", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".

Отмечается, что энергетики работают над стабилизацией энергосистемы региона.
"Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания", - заключил Балицкий.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения
1 февраля, 02:06
 
Запорожская областьЭнергодарМелитопольЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала