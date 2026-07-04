В Запорожской области из-за аварии частично обесточены 14 муниципалитетов

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"Из-за аварии в системе энергоснабжения остаются частично обесточенными 14 муниципальных образований Запорожской области. Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа, города Энергодар, Мелитополь и Бердянск", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".