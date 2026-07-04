Кировский губернатор предложил включить в учебник подвиг Героя РФ Асапова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил включить в учебник истории подвиг погибшего в Сирии Героя России Валерия Асапова, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор встретился с родными генерал-лейтенанта Асапова, чтобы обсудить вопрос открытия в Калининском доме культуры музея Героя России.
"Глава региона отметил, что в Кировской области помнят подвиг героя и чтят память о нем. На территории Калининской сельской школы, где учился Герой России, в память о Валерии Асапове установлен мемориал", - говорится в сообщении.
Соколов поручил министерству внутренней политики помочь инициативной группе оформит заявку для участия проекта по созданию музея в Программе поддержки местных инициатив.
"Подвиг Валерия Асапова нужно изучать в школах, необходимо направить такое предложение в министерство просвещения РФ", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Военачальник родился и жил под Малмыжем, в селе Калинино Кировской области. Генерал-лейтенант Валерий Асапов посвятил жизнь службе своей стране. Военную карьеру начал 1987 году, окончив Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в Чечне, Абхазии, на Южных Курилах. В 2017 году Асапова командировали в Сирию в качестве старшего группы российских военных советников. Асапов погиб в сентябре 2017 года в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор, получив смертельное ранение в результате минометного обстрела. Указом президента России Валерию Асапову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.