В Москве арестовали экс-командующего 44-м армейским корпусом ЛВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Генерал-майор Александр Дембицкий арестован в Москве 245-м гарнизонным военным судом 10 июня сроком на два месяца.

Арест Дембицкого произошел в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий арестован в Москве, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Дембицкий арестован 235-м гарнизонным военным судом 10 июня сроком на два месяца, постановление он обжаловал, материал направлен в апелляционную инстанцию.