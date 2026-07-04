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В Москве арестовали экс-командующего 44-м армейским корпусом ЛВО - РИА Новости, 04.07.2026
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01:13 04.07.2026
В Москве арестовали экс-командующего 44-м армейским корпусом ЛВО

В Москве арестовали экс-командующего 44-м армейским корпусом ЛВО Дембицкого

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-майор Александр Дембицкий арестован в Москве 245-м гарнизонным военным судом 10 июня сроком на два месяца.
  • Арест Дембицкого произошел в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий арестован в Москве, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Дембицкий арестован 235-м гарнизонным военным судом 10 июня сроком на два месяца, постановление он обжаловал, материал направлен в апелляционную инстанцию.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, экс-командующий 44-м армейским корпусом ЛВО генерал-майор Дембицкий был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.
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