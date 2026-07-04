В Москве арестовали экс-командующего 44-м армейским корпусом ЛВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал-майор Александр Дембицкий арестован в Москве 245-м гарнизонным военным судом 10 июня сроком на два месяца.
- Арест Дембицкого произошел в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий арестован в Москве, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Дембицкий арестован 235-м гарнизонным военным судом 10 июня сроком на два месяца, постановление он обжаловал, материал направлен в апелляционную инстанцию.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, экс-командующий 44-м армейским корпусом ЛВО генерал-майор Дембицкий был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.