В Анапе задержали агента СБУ, собиравшего данные о ВС России на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Анапы передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани.

Задержанный фиксировал уровни радиосигналов для использования ВСУ при планировании атак.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак, сообщила ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины , осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны", - говорится в сообщении

Установлено, что житель Анапы , гражданин РФ, 1980 года рождения, инициативно установил контакт с представителем СБУ для содействия диверсионно-террористической деятельности.

"По заданию куратора он собирал и передавал противнику сведения о расположении подразделений министерства обороны Российской Федерации и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края, фиксировал уровни радиосигналов в районах интересующих военных объектов для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак", - отмечается в сообщении.