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В Анапе задержали агента СБУ, собиравшего данные о ВС России на Кубани - РИА Новости, 04.07.2026
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09:47 04.07.2026
В Анапе задержали агента СБУ, собиравшего данные о ВС России на Кубани

ФСБ задержала жителя Анапы за передачу СБУ данных о военных объектах на Кубани

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Анапы передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани.
  • Задержанный фиксировал уровни радиосигналов для использования ВСУ при планировании атак.
  • В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Анапы, гражданин РФ, 1980 года рождения, инициативно установил контакт с представителем СБУ для содействия диверсионно-террористической деятельности.
"По заданию куратора он собирал и передавал противнику сведения о расположении подразделений министерства обороны Российской Федерации и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края, фиксировал уровни радиосигналов в районах интересующих военных объектов для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак", - отмечается в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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