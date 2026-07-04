В Анапе задержали агента СБУ, собиравшего данные о ВС России на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Анапы передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани.
- Задержанный фиксировал уровни радиосигналов для использования ВСУ при планировании атак.
- В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак, сообщила ФСБ.
Установлено, что житель Анапы, гражданин РФ, 1980 года рождения, инициативно установил контакт с представителем СБУ для содействия диверсионно-террористической деятельности.
"По заданию куратора он собирал и передавал противнику сведения о расположении подразделений министерства обороны Российской Федерации и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края, фиксировал уровни радиосигналов в районах интересующих военных объектов для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак", - отмечается в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.