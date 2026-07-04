Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия полностью освободила Константиновку.

Константиновку считали одним из наиболее укрепленных городов Донбасса, но она пала быстрее, чем некоторые другие населенные пункты.

Взятие Константиновки может свидетельствовать о постепенном ослаблении украинской линии обороны и является важным логистическим моментом, так как через город происходило снабжение украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Константиновка считалась одним из наиболее укрепленных городов Донбасса, но она пала быстрее, чем Красноармейск, Артемовск и ряд других населенных пунктов, отметил в беседе с РИА Новости главный редактор итальянского военно-аналитического портала Константиновка считалась одним из наиболее укрепленных городов Донбасса, но она пала быстрее, чем Красноармейск, Артемовск и ряд других населенных пунктов, отметил в беседе с РИА Новости главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

"Константиновка считалась одним из наиболее укрепленных городов Донбасса, но она пала быстрее, чем Покровск, Бахмут (украинские названия Красноармейска и Артемовска в ДНР - ред.) и ряд других городов. Это означает, что возможности Украины оборонять даже крупные городские центры постепенно снижаются", - сказал аналитик.

Он напомнил, что Константиновка - это первая "крепость" в цепи укрепленных городов Донбасса, в которую также входят Дружковка, Краматорск и Славянск.

"Это (взятие города - ред.) важный сигнал постепенного ослабления украинской линии обороны", - считает аналитик.

По его словам, теперь необходимость удерживать Славянск и Краматорск может вынудить украинское командование ослабить другие направления.