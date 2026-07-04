Итальянский аналитик отметил скорость взятия Константиновки армией России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия полностью освободила Константиновку.
- Константиновку считали одним из наиболее укрепленных городов Донбасса, но она пала быстрее, чем некоторые другие населенные пункты.
- Взятие Константиновки может свидетельствовать о постепенном ослаблении украинской линии обороны и является важным логистическим моментом, так как через город происходило снабжение украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Константиновка считалась одним из наиболее укрепленных городов Донбасса, но она пала быстрее, чем Красноармейск, Артемовск и ряд других населенных пунктов, отметил в беседе с РИА Новости главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Константиновка считалась одним из наиболее укрепленных городов Донбасса, но она пала быстрее, чем Покровск, Бахмут (украинские названия Красноармейска и Артемовска в ДНР - ред.) и ряд других городов. Это означает, что возможности Украины оборонять даже крупные городские центры постепенно снижаются", - сказал аналитик.
Он напомнил, что Константиновка - это первая "крепость" в цепи укрепленных городов Донбасса, в которую также входят Дружковка, Краматорск и Славянск.
"Это (взятие города - ред.) важный сигнал постепенного ослабления украинской линии обороны", - считает аналитик.
По его словам, теперь необходимость удерживать Славянск и Краматорск может вынудить украинское командование ослабить другие направления.
Константиновка под контролем Киева была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
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