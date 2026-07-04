Рейтинг@Mail.ru
Налоговики Алтайского края передали 5 автомобилей участникам СВО - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
09:57 04.07.2026
Налоговики Алтайского края передали 5 автомобилей участникам СВО

На Алтае передали пять автомобилей участникам спецоперации

© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта""Народный фронт"
Народный фронт - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта"
"Народный фронт". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БАРНАУЛ, 4 июл - РИА Новости. Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю передало пять автомобилей участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Народный фронт" в очередной раз принял от Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю автомобили: три Ford-а, Hyundai и "Ладу Весту". Весь транспорт прошел полное техническое обслуживание и готов к выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время машины отправят "за ленточку" защитникам покровского направления и Запорожья.
"Напомним, любой желающий тоже может пожертвовать через "Народный фронт" автомобили и автобусы. Солдатам требуются УАЗы, "Нивы", ПАЗы и другой транспорт. Напомним, поддержать парней можно и финансово. Свою работу продолжает сбор "Все для Победы!", - отметили в отделении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Камаз" и Народный фронт передали бойцам СВО более 150 тонн гумпомощи
30 июня, 16:58
 
Надежные людиАлтайский крайЗапорожьеУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала