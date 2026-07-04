Налоговики Алтайского края передали 5 автомобилей участникам СВО

Отмечается, что в ближайшее время машины отправят "за ленточку" защитникам покровского направления и Запорожья.

"Напомним, любой желающий тоже может пожертвовать через "Народный фронт" автомобили и автобусы. Солдатам требуются УАЗы, "Нивы", ПАЗы и другой транспорт. Напомним, поддержать парней можно и финансово. Свою работу продолжает сбор "Все для Победы!", - отметили в отделении.