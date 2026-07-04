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В Нью-Йорке мужчина получил травму из-за предполагаемого нападения акулы - РИА Новости, 04.07.2026
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04:01 04.07.2026
В Нью-Йорке мужчина получил травму из-за предполагаемого нападения акулы

Пляж в Нью-Йорке временно закрыли после предполагаемого нападения акулы

© AP Photo / Mary AltafferУстановка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке
Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина получил травму стопы в результате предполагаемой атаки акулы во время купания на пляже в Нью-Йорке.
  • Власти временно закрыли пляж Джонс-Бич после инцидента.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мужчина получил травму стопы в результате предполагаемой атаки акулы во время купания на пляже в Нью-Йорке, после чего власти временно закрыли пляж, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на городской департамент парков.
"Пловец получил укус в ногу в результате предполагаемого нападения акулы в пятницу у пляжа в Нью-Йорке, что побудило власти временно закрыть пляж", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что инцидент произошел в парке Джонс-Бич, пострадавший отправлен в больницу с рваными ранами.
В среду телеканал Fox сообщал о том, что акулы появились на крупнейшем городском пляже Рокавей в Нью-Йорке, было зафиксировано несколько случаев. Появление акул у берегов Нью-Йорка совпало с наступлением экстремальной жары.
В начале июля РИА Новости, изучив онлайн-данные ихтиологов по отслеживанию перемещений этих хищников, выяснило, что у южного побережья Лонг-Айленда на фоне рекордной жары стали появляться белые акулы длиной до четырех метров.
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