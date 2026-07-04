В Нью-Йорке мужчина получил травму из-за предполагаемого нападения акулы

Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке. Архивное фото

Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке

© AP Photo / Mary Altaffer Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина получил травму стопы в результате предполагаемой атаки акулы во время купания на пляже в Нью-Йорке.

Власти временно закрыли пляж Джонс-Бич после инцидента.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мужчина получил травму стопы в результате предполагаемой атаки акулы во время купания на пляже в Нью-Йорке, после чего власти временно закрыли пляж, сообщает агентство Мужчина получил травму стопы в результате предполагаемой атаки акулы во время купания на пляже в Нью-Йорке, после чего власти временно закрыли пляж, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на городской департамент парков.

"Пловец получил укус в ногу в результате предполагаемого нападения акулы в пятницу у пляжа в Нью-Йорке , что побудило власти временно закрыть пляж", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что инцидент произошел в парке Джонс-Бич, пострадавший отправлен в больницу с рваными ранами.

В среду телеканал Fox сообщал о том, что акулы появились на крупнейшем городском пляже Рокавей в Нью-Йорке, было зафиксировано несколько случаев. Появление акул у берегов Нью-Йорка совпало с наступлением экстремальной жары.