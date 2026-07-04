Актеров российского сериала "Марик" внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трех актеров российского сериала «Марик» — Анну Панкратову, Татьяну Рассказову и Василия Копейкина — внесли в базу данных сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения стало участие актеров в съемках сериала на территории Мариуполя ДНР.
- Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Трех актеров российского сериала "Марик" внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные актеров Анны Панкратовой, Татьяны Рассказовой и Василия Копейкина были опубликованы на сайте в субботу. Актеров обвиняют в поддержке России, а также якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения стало участие актеров в съемках сериала на территории Мариуполя ДНР.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.