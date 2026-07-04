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Агроном объяснил, почему холодная вода опаснее полива растений в жару - РИА Новости, 04.07.2026
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19:01 04.07.2026
Агроном объяснил, почему холодная вода опаснее полива растений в жару

Агроном Викулов: холодная вода может привести к гибели растений в жару

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина поливает грядки
Мужчина поливает грядки - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина поливает грядки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главная опасность для растений в жаркую погоду — использование слишком холодной воды, особенно из скважины.
  • Вода для полива должна иметь температуру, близкую к температуре окружающей среды, поэтому лучше использовать воду, которая отстоялась в бочках.
  • Агроном рекомендовал поливать растения утром или вечером, а также обеспечивать хорошую вентиляцию теплиц.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главную опасность для растений в жаркую погоду представляет не полив днем, а использование слишком холодной воды, особенно из скважины, поскольку это может вызвать у теплолюбивых культур сильный стресс и привести к их гибели, рассказал агроном Владимир Викулов.
"Среди дачников бытует мнение, что капли воды на листьях действуют как линзы и прожигают их. Теоретически ожоги от капель воды возможны, но массово такого явления я не встречал. Главная опасность - холодная вода. Многие огородники имеют скважины и ледяной водой оттуда поливают грядки", - рассказал Викулов газете ВЗГЛЯД.
По его словам, особенно опасен такой полив для перцев, томатов и огурцов. Агроном отметил, что вода для полива должна иметь температуру, близкую к температуре окружающей среды, поэтому лучше использовать воду, которая отстоялась в бочках.
Кроме того, Викулов рекомендовал поливать растения утром или вечером, а также обеспечивать хорошую вентиляцию теплиц. По его словам, при температуре выше 30-35 градусов томаты перестают нормально опыляться, а если оставить теплицу закрытой в жару, температура внутри может подняться до 45-50 градусов, что способно привести к гибели растений.
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