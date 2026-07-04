В аэропорту Екатеринбурга ввели ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Екатеринбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Екатеринбурга ("Кольцово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.