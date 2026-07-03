Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании через "Макс"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жильцы многоквартирных домов (МКД) с 1 сентября смогут через национальный мессенджер "Макс" записываться на прием в управляющую компанию и направлять туда запрос или обращение по вопросам управления домом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий подчеркнул, что для жителей МКД такое нововведение станет в первую очередь вопросом удобства, поскольку оно избавит граждан от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании, тратить время на дозвон или личное посещение офиса. Он отметил, что это можно будет сделать в цифровом формате, а само обращение и ответ на него будут фиксироваться.