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Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании через "Макс" - РИА Новости, 03.07.2026
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02:21 03.07.2026
Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании через "Макс"

Якубовский: с 1 сентября россияне смогут отправить запрос в УК через "Макс"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд цифровой платформы "Макс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года жильцы многоквартирных домов смогут через национальный мессенджер «Макс» записываться на прием в управляющую компанию.
  • Через мессенджер можно будет направить запрос или обращение по вопросам управления домом.
  • Мессенджер «Макс» станет дополнительным, но не единственным способом общения с управляющей компанией.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жильцы многоквартирных домов (МКД) с 1 сентября смогут через национальный мессенджер "Макс" записываться на прием в управляющую компанию и направлять туда запрос или обращение по вопросам управления домом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 сентября 2026 года у жителей многоквартирных домов появятся дополнительные цифровые возможности для общения с управляющими организациями. Через национальный мессенджер "Макс" можно будет в том числе записаться на прием в управляющую компанию и направить туда запрос или обращение по вопросам управления домом", - сказал Якубовский.
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Парламентарий подчеркнул, что для жителей МКД такое нововведение станет в первую очередь вопросом удобства, поскольку оно избавит граждан от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании, тратить время на дозвон или личное посещение офиса. Он отметил, что это можно будет сделать в цифровом формате, а само обращение и ответ на него будут фиксироваться.
"Однако, несмотря на то, что "Макс" становится дополнительным официальным каналом связи, он остается не единственным способом общения с управляющей компанией, поэтому личный прием граждан, телефон, письменные обращения и другие привычные варианты сохраняются", - отметил депутат.
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