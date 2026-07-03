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В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара - РИА Новости, 03.07.2026
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17:54 03.07.2026
В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара

Аномальная жара на выходных ожидается в Воронежской области, Тыве и Хакасии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара прогнозируется на выходных в Воронежской области, Тыве, Красноярском крае и Хакасии.
  • С 4 по 5 июля в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края и в Тыве ожидается температура 35 градусов и выше, в Хакасии — выше 35 градусов, в Воронежской области — до 35 градусов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аномальная жара прогнозируется на выходных в Воронежской области, Тыве, Красноярском крае и Хакасии, сообщил РИА Новости синоптик из Гидрометцентра России.
"С четвертого по пятое июля в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края пройдет сильная жара с максимальной температурой в плюс 35 градусов, а в Тыве ожидается температура от плюс 35 градусов и выше", - рассказал эксперт.
Кроме того, по его словам, в субботу температура выше плюс 35 градусов ожидается в Хакасии, а до плюс 35 - в Воронежской области.
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ОбществоВоронежская областьРеспублика ТываКрасноярский крайГидрометцентрРеспублика Хакасия
 
 
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