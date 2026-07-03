В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аномальная жара прогнозируется на выходных в Воронежской области, Тыве, Красноярском крае и Хакасии, сообщил РИА Новости синоптик из Гидрометцентра России.

Кроме того, по его словам, в субботу температура выше плюс 35 градусов ожидается в Хакасии, а до плюс 35 - в Воронежской области.