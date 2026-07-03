В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аномальная жара прогнозируется на выходных в Воронежской области, Тыве, Красноярском крае и Хакасии.
- С 4 по 5 июля в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края и в Тыве ожидается температура 35 градусов и выше, в Хакасии — выше 35 градусов, в Воронежской области — до 35 градусов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аномальная жара прогнозируется на выходных в Воронежской области, Тыве, Красноярском крае и Хакасии, сообщил РИА Новости синоптик из Гидрометцентра России.
"С четвертого по пятое июля в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края пройдет сильная жара с максимальной температурой в плюс 35 градусов, а в Тыве ожидается температура от плюс 35 градусов и выше", - рассказал эксперт.
Кроме того, по его словам, в субботу температура выше плюс 35 градусов ожидается в Хакасии, а до плюс 35 - в Воронежской области.