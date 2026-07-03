В Пензенской области в субботу ожидается жара и град

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пензенской области в субботу прогнозируется жара до +34 градусов, гроза с градом и порывы ветра 15–18 метров в секунду.

Жителям рекомендуют держаться подальше от окон и не выходить из помещения во время града, а если человек на улице, то следует найти укрытие, избегая остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жара до плюс 34 градусов, а также гроза с градом прогнозируются в Пензенской области в субботу, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве со ссылкой на Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в субботу прогнозируется "желтый" уровень погодной опасности.

"Днем местами по Пензенской области ожидается жара плюс 30 градусов - плюс 34 градуса, гроза, при грозе порывы юго-западного ветра 15-18 метров в секунду, возможен град", - говорится в сообщении ведомства.