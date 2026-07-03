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В Пензенской области в субботу ожидается жара и град - РИА Новости, 03.07.2026
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17:10 03.07.2026
В Пензенской области в субботу ожидается жара и град

МЧС предупредило о жаре и грозе с градом в Пензенской области в субботу

© РИА Новости / Артем Семенов | Перейти в медиабанкВид на Пензу
Вид на Пензу - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Артем Семенов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пензенской области в субботу прогнозируется жара до +34 градусов, гроза с градом и порывы ветра 15–18 метров в секунду.
  • Жителям рекомендуют держаться подальше от окон и не выходить из помещения во время града, а если человек на улице, то следует найти укрытие, избегая остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жара до плюс 34 градусов, а также гроза с градом прогнозируются в Пензенской области в субботу, сообщает ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве со ссылкой на Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в субботу прогнозируется "желтый" уровень погодной опасности.
"Днем местами по Пензенской области ожидается жара плюс 30 градусов - плюс 34 градуса, гроза, при грозе порывы юго-западного ветра 15-18 метров в секунду, возможен град", - говорится в сообщении ведомства.
Во время града жителям рекомендуют держаться подальше от окон и не выходить из помещения. Если человек на улице, то следует найти укрытие, при этом нужно избегать остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.
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