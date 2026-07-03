Аналитик оценил потери Европы из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потери европейской экономики из-за аномально жаркой погоды составляют порядка 5 миллиардов евро ежедневно.
- Ущерб терпят разные отрасли экономики: сельское хозяйство, лесное хозяйство и инфраструктура.
- Наиболее серьезно от аномальной жары пострадали страны Южной и Западной Европы, включая Испанию, Португалию, Францию, Италию и Грецию.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Потери европейской экономики из-за аномально жаркой погоды составляют порядка 5 миллиардов евро ежедневно, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Я думаю, что ежедневные потери экономики Европы от жары могут составить порядка 5 миллиардов евро. Я исхожу из роста стоимости электроэнергии", - комментирует аналитик.
По его словам, ущерб терпят разные отрасли экономики. "Это могут быть и потери сельского хозяйства, урожаи будут сохнуть - пшеница и ячмень могут банально выгореть. Это потери от лесных пожаров, потери косвенные - в жару происходит деформация рельс, возможны аварии", - считает Хазанов.
Европа переживает сейчас одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Во многих странах температура воздуха значительно превышает климатическую норму, а в отдельных регионах столбики термометров поднимаются выше +40 °C. Из-за экстремальной жары власти вводят предупреждения для населения, ограничивают работу на открытом воздухе и усиливают меры по защите наиболее уязвимых групп - пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.
Наиболее серьезно от аномальной жары пострадали страны Южной и Западной Европы. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции, где экстремальная жара сопровождается засухой и повышенной пожарной опасностью.