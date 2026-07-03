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Аналитик оценил потери Европы из-за жары - РИА Новости, 03.07.2026
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01:14 03.07.2026
Аналитик оценил потери Европы из-за жары

Леонид Хазанов оценил потери Европы из-за жары в пять миллиардов евро ежедневно

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потери европейской экономики из-за аномально жаркой погоды составляют порядка 5 миллиардов евро ежедневно.
  • Ущерб терпят разные отрасли экономики: сельское хозяйство, лесное хозяйство и инфраструктура.
  • Наиболее серьезно от аномальной жары пострадали страны Южной и Западной Европы, включая Испанию, Португалию, Францию, Италию и Грецию.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Потери европейской экономики из-за аномально жаркой погоды составляют порядка 5 миллиардов евро ежедневно, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Я думаю, что ежедневные потери экономики Европы от жары могут составить порядка 5 миллиардов евро. Я исхожу из роста стоимости электроэнергии", - комментирует аналитик.
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По его словам, ущерб терпят разные отрасли экономики. "Это могут быть и потери сельского хозяйства, урожаи будут сохнуть - пшеница и ячмень могут банально выгореть. Это потери от лесных пожаров, потери косвенные - в жару происходит деформация рельс, возможны аварии", - считает Хазанов.
Европа переживает сейчас одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Во многих странах температура воздуха значительно превышает климатическую норму, а в отдельных регионах столбики термометров поднимаются выше +40 °C. Из-за экстремальной жары власти вводят предупреждения для населения, ограничивают работу на открытом воздухе и усиливают меры по защите наиболее уязвимых групп - пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.
Наиболее серьезно от аномальной жары пострадали страны Южной и Западной Европы. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции, где экстремальная жара сопровождается засухой и повышенной пожарной опасностью.
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