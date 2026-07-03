Аналитик оценил потери Европы из-за жары

По его словам, ущерб терпят разные отрасли экономики. "Это могут быть и потери сельского хозяйства, урожаи будут сохнуть - пшеница и ячмень могут банально выгореть. Это потери от лесных пожаров, потери косвенные - в жару происходит деформация рельс, возможны аварии", - считает Хазанов.

Европа переживает сейчас одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Во многих странах температура воздуха значительно превышает климатическую норму, а в отдельных регионах столбики термометров поднимаются выше +40 °C. Из-за экстремальной жары власти вводят предупреждения для населения, ограничивают работу на открытом воздухе и усиливают меры по защите наиболее уязвимых групп - пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.