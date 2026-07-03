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Названы регионы, где средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей - РИА Новости, 03.07.2026
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00:43 03.07.2026
Названы регионы, где средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

Чукотка вошла в число регионов, где средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВнесение наличных денег в банкомат
Внесение наличных денег в банкомат - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В апреле средние зарплаты более 200 тысяч рублей были в Чукотке, Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области.
  • Средняя зарплата в России в середине весны составила 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Средние зарплаты более 200 тысяч рублей в апреле получали жители трех российских регионов, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Самые высокие трудовые доходы были на Чукотке - почти 251 тысяча рублей. При этом за год они выросли на 12,1%.
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В Ямало-Ненецком автономном округе жители в среднем получали 211,4 тысячи рублей, а в Магаданской области - 204,7 тысячи рублей. За год показатель вырос на 14,7% и 20,5% соответственно.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем в России в середине весны получали зарплату в 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.
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