Названы регионы, где средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В апреле средние зарплаты более 200 тысяч рублей были в Чукотке, Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области.
- Средняя зарплата в России в середине весны составила 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Средние зарплаты более 200 тысяч рублей в апреле получали жители трех российских регионов, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Самые высокие трудовые доходы были на Чукотке - почти 251 тысяча рублей. При этом за год они выросли на 12,1%.
В Ямало-Ненецком автономном округе жители в среднем получали 211,4 тысячи рублей, а в Магаданской области - 204,7 тысячи рублей. За год показатель вырос на 14,7% и 20,5% соответственно.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем в России в середине весны получали зарплату в 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.